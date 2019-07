lavoro

Amat, concorso per cento autisti: pubblicato il bando

L'Amat ha pubblicato sul sito aziendale il bando di ''selezione per esami per l'assunzione di cento Operatori di esercizio''.

L’Amat, l’azienda di trasporto pubblico di Palermo, ha pubblicato sul sito aziendale il bando di “selezione per esami per l’assunzione di cento Operatori di esercizio” (autista del trasporto pubblico locale), parametro 140.

Appena due giorni fa, l’amministratore unico di Amat, Michele Cimino, aveva annunciato l’avvio delle procedure per l’espletamento del concorso.

Cimino, inoltre, ha ribadito che del piano di rilancio dell’Amat "una parte cospicua sarà destinata alla lotta all'evasione sia per quanto riguarda i titoli di viaggio su autobus e tram, sia per quanto riguarda la zona a traffico limitato (ztl), recuperando ulteriori risorse per i servizi”.

Per contenere l’enorme flusso di richieste di accesso alla pagina del sito dell’Amat, dove è possibile scaricare lo schema di domanda e il bando di partecipazione al concorso per l’assunzione di cento autisti del trasporto pubblico, l’azienda ha fatto pubblicare i due documenti anche sul sito istituzionale del Comune di Palermo.

M5S: “Finalmente bando per nuovi autisti, autobus fermi a stagnare in magazzino. Orlando si è svegliato”​

“Finalmente il sindaco Orlando si è svegliato: dopo ben 25 anni la partecipata Amat ha pubblicato un bando per nuovi 100 autisti come chiesto da tempo dal Movimento 5 Stelle. Non è incredibile che molti autobus stiano fermi a stagnare da anni in magazzino perché mancano gli autisti o che le corse vengano ridotte per lo stesso problema?”. Ad affermarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Palermo, Concetta Amella.

“Oltre alla lieta notizia che a Palermo ci saranno cento nuovi lavoratori questa novità porterà benefici non solo ai cittadini che presumibilmente avranno servizi più efficienti, ma anche ai lavoratori Amat per rinforzare l’organico e ridurre il loro carico di lavoro. Il M5S adesso vigilerà sul bando, ma non solo. È necessario che il socio unico Comune porti avanti un serio piano di risanamento della società coprendo i debiti accumulati. Il bando è online sul sito dell’Amat e per partecipare alla selezione c’è tempo fino al prossimo 19 agosto per presentare le domande” ha concluso Amella.

