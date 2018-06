acquisizione

Anas entra nel gruppo FS e potenzia i servizi. Aperte anche le assunzioni

La società di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade d'Italia compie uno step decisivo nella realizzazione del piano industriale 2017-2026

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2018 - 10:32:43 Letto 376 volte

Da qualche mese Ferrovie dello Stato (FS) ha incorporato la società Anas, che opera nella progettazione, costruzione e manutenzione delle strade d'Italia. Il giorno 29 dicembre 2017 l’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato l’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell’intera partecipazione Anas detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Grazie all’ingresso nel gruppo FS, Anas potrà continuare il percorso di valorizzazione del personale e accelerare il piano di assunzioni già avviato negli anni precedenti. La società è alla ricerca di persone dinamiche, brillanti, con un approccio digitale e aperte al cambiamento. Per poter partecipare basta inviare la propria candidatura entro il 10 giugno 2018, superare i test online e partecipare al "Recruiting day" targato FS che si terrà il giorno 27 giugno 2018.

Per Anas l’ingresso nel Gruppo FS costituisce un’ulteriore fase del processo di trasformazione già avviato negli ultimi anni, con benefici e miglioramenti anche per la manutenzione e gli standard di qualità e sicurezza della rete stradale. Questo incorporamento porterà vantaggi anche per i cittadini, che potranno disporre di una rete di infrastrutture, ferroviaria e stradale di circa 44 mila chilometri, grazie alla progettazione e alla realizzazione di strade e ferrovie in modo integrato, riducendo i costi e generando risparmio. Inoltre, l'acquisizione consentirà ad Anas di collegare in maniera più efficace ed efficiente i nodi logistici: porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e punti di interscambio modale.

Informazioni dettagliate sulle posizioni ricercate da Anas a questo link.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!