Servizio Civile Nazionale

Approvate le graduatorie ed elenchi Servizio Civile Nazionale per il Garanzia Giovani

Sono stati approvati gli elenchi e le graduatori per il Servizio Civile Nazionale, i progetti proposti dal Comune di Palermo ed approvati sono due.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/10/2018 - 15:18:38 Letto 439 volte

Sono stati approvati gli elenchi e le graduatorie, previsti dall'art. 5 e seguenti, del "Bando per la selezione di 1.153 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" – PON IOG – da realizzarsi nella Regione Sicilia" del 22.06.2018.

I progetti proposti dal Comune di Palermo ed approvati sono 2:

"A Sostegno” (con l'inserimento dei primi 6 candidati idonei);

"Uno Spazio Neutro” (con l’inserimento dei primi 4 candidati idonei).

Gli interessati potranno presentare per iscritto motivata richiesta di riesame entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata all'Area della Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Settore della Cittadinanza Solidale, Via Garibaldi n. 26, 90133 - Palermo, ovvero proporre ricorso nelle forme previste dalla legge.

I candidati presenti negli elenchi non riceveranno alcuna comunicazione in quanto la pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie ha valore di comunicazione e notifica, ai sensi dell’art. 5 del Bando.

I soli candidati utilmente posizionati in graduatoria, che supereranno il vaglio dei controlli in capo al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dei Centri per l’Impiego riceveranno, prossimamente, ulteriori istruzioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la “U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva” ai seguenti numeri: 091/7405400 - 091/7405452 - 091/7405420

Indirizzo di posta elettronica: innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it

Determinazione Dirigenziale dell'Area della Cittadinanza Solidale 1126; Candidati esclusi per non aver completato le selezioni;

Candidati in graduatoria che hanno sostenuto i colloqui selettivi; Istanze non conformi al bando; sono consultabili alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=19894

