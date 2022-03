e-commerce

Aprire un negozio online: una nuova frontiera per le piccole e medie imprese

Una nuova frontiera per le piccole e medie imprese che decidono di sfruttare le potenzialità offerte dalla rete per farsi conoscere sul mercato e ampliare la propria clientela aprendo un negozio online.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2022 - 13:11:25 Letto 1035 volte

Internet e il web in generale sono diventati una costante nella nostra vita quotidiana. Non si tratta soltanto di essere sempre connessi grazie ai social media o di usufruire quando vogliamo di contenuti di intrattenimento, ma anche di avere a disposizione un catalogo pressoché infinito di prodotti e servizi da acquistare mentre siamo in movimento. Per questo motivo sono sempre più numerose le piccole e medie realtà aziendali che decidono di sfruttare le potenzialità offerte dalla rete per farsi conoscere sul mercato e ampliare la propria clientela aprendo un negozio online.

Come aprire un negozio online

Aprire un negozio online da zero non è facile e spesso è necessario affidarsi a professionisti del settore per ricevere consigli e dritte su come impostare il sito web, rendere più accattivante il catalogo dei prodotti e agevolare i pagamenti. Una soluzione alternativa per crearsi una presenza online è utilizzare un servizio professionale come myPOS, che grazie ad un pannello di controllo semplice ed intuitivo permette di gestire in modo del tutto autonomo la creazione di un e-commerce. Ricorrere ad un servizio come questo significa poter scegliere un nome unico per la propria attività, selezionare un template tra i numerosi a disposizione realizzati da designer esperti e ancora programmare il caricamento dei prodotti a seconda delle proprie esigenze. Aprire un negozio online non aiuta quindi solo a raggiungere una clientela più ampia ma a migliorare le performance aziendali grazie ad un volume di vendite più elevato e una migliore organizzazione del catalogo.

Pagamenti facili e veloci per un negozio online

Un fattore che non tutti tengono in considerazione quando si tratta di creare un proprio e-commerce è il sistema dei pagamenti. Oggi infatti i clienti desiderano avere a disposizione metodi di pagamento diversi, sia per quanto riguarda le realtà fisiche che per quelle online. Facilitare i pagamenti ai clienti venendo incontro alle loro esigenze quindi è senza dubbio una soluzione vincente per incrementare le performance aziendali. Anche in questo caso è possibile ricorrere a servizi professionali per la gestione dei pagamenti che facilitino l'accredito istantaneo dei pagamenti, permettano di creare un conto esercente in diverse valute e garantiscano la ricezione di una carta o conto business gratuiti. Per rendere il sistema di pagamento ancora più all'avanguardia poi è spesso possibile collegare lo stesso ad un'applicazione dedicata per smartphone e altri dispositivi gestendo i pagamenti da qualsiasi luogo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!