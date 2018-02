trasporti

Aric˛: "Sicilia abbia un concreto riconoscimento della propria insularitÓ. Chiederemo tariffe agevolate per i trasporti aerei, marittimi e ferroviari"

Pubblicata il: 06/02/2018

PALERMO. "Così come già previsto tra i punti programmatici del governo Musumeci, chiederemo di garantire alla Sicilia tariffe agevolate nei collegamenti con il resto d'Italia e d'Europa. Il riconoscimento concreto della nostra condizione di insularità, infatti, è un diritto che ci spetta".

Lo ha detto Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di "DiventeràBellissima" intervenendo oggi in aula a commento di una mozione sul tema presentata dal Movimento Cinque Stelle.

"Il riconoscimento del regime di continuità territoriale non deve avere colore politico, si tratta di una battaglia che va affrontata da tutto il Parlamento siciliano. La nostra regione dovrà avere agevolazioni nelle tariffe relative agli spostamenti aerei, marittimi e ferroviari di persone e merci, così come già alcuni anni fa aveva richiesto con una risoluzione il deputato europeo Salvatore Cicu. Inoltre dovrà essere migliorato anche il trasporto interno. Tutto ciò lo ribadiremo ora al nuovo governo nazionale, poiché quello in carica negli ultimi cinque anni ha risposto con un assordante silenzio alle legittime rivendicazioni della Sicilia e dei siciliani".

