bilancio ecomomia siciliana

Armao: ''La regione sta facendo molto''

''Oggi vogliamo evidenziare quello che la Regione ha fatto in questi mesi per l'economia siciliana'', lo ha detto il vice presidente della Regione Gaetano Armao.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2018 - 18:16:47 Letto 351 volte

“Oggi vogliamo evidenziare quello che la Regione ha fatto in questi mesi per l’economia siciliana, soprattutto sul fronte dei documenti elaborati dall’assessorato, sul piano dei conti pubblici territoriali, sul piano dell’andamento dell’economia, sul piano dell’andamento dei tassi d’interesse delle banche, ma anche con alcuni punti importanti come la rinegoziazione del debito. E’ un dato oggettivo, e ieri Cassa depositi e prestiti lo ha detto, che la Sicilia è la prima regione in Italia a rinegoziare il proprio debito quindi ha un elemento di credibilità che prima non aveva. La porzione di derivati costa ai cittadini siciliani oltre 40 milioni di euro l’anno speriamo di potere attenuare questo riflesso negativo. Oggi valgono 400 milioni di euro”. Lo ha detto il vice presidente della Regione Gaetano Armao, nel corso della conferenza stampa di fine anno sull’economia siciliana nel 2018 e le prospettive per il 2019.

“L’approvazione dell’accordo sul credito per il 2019 con Abi – ha proseguito Armao – ci mette in una condizione di sostegno alle imprese concreta e tangibile”. Sono 17, su 19 del governo, i disegni di legge e i documenti finanziari proposti dall’assessorato all’Economia delle 30 tra leggi e delibere legislative approvate in Assemblea regionale dal dicembre 2017, data di insediamento del governo Musumeci. Mentre delle oltre 550 delibere approvate nel 2018 della giunta regionale, 98 sono state adottate su proposta dell’assessorato all’Economia che oggi ha diffuso i dati.

“Nel 2001 in Sicilia avevamo oltre 63 dipendenti pubblici per mille residenti. Gli ultimi dati del 2016 dicono che siamo a 54 dipendenti per ogni mille residenti, mentre a livello nazionale siamo passati da 60 circa nel 2001 a 53,7 dipendenti pubblici per mille residenti nel 2016. Quindi oggi possiamo dire di essere nelle media nazionale”, ha detto Giuseppe Nobile, direttore del servizio Statistica dell’Assessorato all’Economia della Regione siciliana, presentando gli ultimi dati congiunturali sulla situazione economica della Sicilia. Il dato emerge dal conto annuale della Ragioneria generale della Regione, nel quale vengono pubblicati i dati sul numero dei dipendenti pubblici. “Questo indicatore evidenzia come sia un errore parlare di una ‘Sicilia sprecona’ in materia di dipendenti pubblici – ha aggiunto Nobile -. Negli ultimi dieci anni è stata fatta una cura dimagrante che ha portato alla riduzione del numero del personale a livello del resto d’Italia, siamo nella normalità, la Sicilia è comunque una regione a Statuto speciale e ha diverse mansioni in più rispetto ad una regione a statuto ordinario”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!