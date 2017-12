black friday

Arriva il Black Friday: venerdì una giornata di super sconti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2017 - 10:45:10 Letto 1251 volte

Il Black Friday è alle porte e tantissimi negozi (sia fisici che online) si preparano alla giornata di super sconti che ogni anno cade a fine novembre, il giorno dopo la festa del Ringraziamento americana. Quest’anno il grande giorno è venerdì 24 novembre.

Da alcuni anni questa ricorrenza è arrivata anche in Italia e su alcuni siti di e-commerce – tra cui Amazon, Zalando e Ryanair – il periodo di saldi è già iniziato e si trovano sconti fino a più del 50 per cento. I saldi però, spesso continuano anche nei giorni a seguire, tanto che si parla ormai di “black week”, una settimana di prezzi bassi e “guerra” degli sconti.

I siti che vendono prodotti tecnologici sono quelli che aderiscono maggiormente al Black Friday. MediaWorld offrirà sconti in occasione del Black Friday sia sul suo negozio online che in quelli fisici; lo farà anche Comet, fino al 27 novembre. Anche Unieuro proporrà degli sconti specifici, ma solo per gli acquisti online. Per Euronics il Black Friday durerà due giorni, dal 25 al 27 novembre ma anche in questi giorni e fino al 22 novembre ci sono degli sconti sugli acquisti online. Della promozione di Expert non si conoscono ancora i dettagli, ma sembra che sarà necessario avere la My Expert Card per usufruire degli sconti.

Nel settore viaggi e vacanze, Groupon ha già cominciato a proporre delle offerte su alcuni soggiorni, mentre nel giorno del Black Friday potrete approfittare degli sconti sui voli aerei di eDreams. Ryanair invece ha cominciato oggi a offrire sconti sui suoi voli: c’è fino al 15 per cento di sconto su 500mila posti su voli di dicembre 2017.

Tantissimi gli sconti previsti nei centri commerciali di Palermo, come al Conca D’Oro dove i saldi dureranno 3 giorni, ovvero sino al 26 novembre. Singolare l’iniziativa del Parco Commerciali I Portali di san Giovanni la Punta dove 24,25 e 26 novembre saranno giornate dedicate all’artigianato. Anche ad Etnapolis, dove sono numerose le iniziative in tutti i periodi dell’anno, non mancheranno gli esercizi commerciali aderenti.

