Arrivano i 600 euro per i lavoratori autonomi. Bonifico entro venerdì

Entro il 17 aprile l'Inps pagherà il bonus 600 euro per i lavoratori autonomi.

Una buona notizia per i possessori di Partita Iva: entro il 17 aprile l'Inps pagherà il bonus 600 euro per i lavoratori autonomi. Ad annunciarlo la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. L'Istituto che ha già liquidato oltre 1 milione di domande e pagherà tutte le altre indennità da domani e al massimo entro venerdì.

Un accordo con le banche ha sbloccato gli accrediti che avverranno in un solo giorno lavorativo. In totale sono oltre 4,5 milioni le domande finora presentate. La ministra annuncia anche che il governo sta lavorando per aumentare il bonus da 600 euro a 800 e per la creazione del Rem, il reddito di emergenza che andrebbe ad aiutare la fascia più bisognosa della popolazione.

Così scrive Catalfo sulla sua pagina Facebook: “Avevamo preso un impegno con i lavoratori dei settori più colpiti dall'emergenza Coronavirus: quello di pagare loro gli indennizzi previsti dal decreto 'Cura Italia' entro la metà di aprile. Ebbene, grazie al lavoro che anche nel weekend appena trascorso ha portato avanti senza sosta, l’Inps ha disposto per oltre un milione di partite Iva, lavoratori autonomi, stagionali il pagamento del bonus 600 euro con valuta dal 15 al 17 aprile. Per tutti gli altri, i sussidi arriveranno comunque prima della fine della settimana".

