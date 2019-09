carta carburante

Arrivano le nuove carte carburante. Quale conviene di più?

Oggigiorno si trovano in commercio varie carte prepagate per l'acquisto di carburante. Quale scegliere? Utilizzare una carta carburante multimarca o monomarca?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/09/2019 - 09:41:56 Letto 418 volte

Con l’avvento del nuovo anno, che ha coinciso con l’introduzione della fatturazione elettronica, è sorta la necessità di trovare nuovi metodi per l’acquisto di carburante da parte delle aziende e dei professionisti, in modo da poter godere dei relativi sgravi e vantaggi fiscali. I veicoli aziendali hanno ormai abbandonato la vecchia scheda carburante che permetteva di controllare gli acquisti e i consumi, fondamentali per la dichiarazione delle spese aziendali. Relativamente ai buoni carburante elettronici si ricorda che essi sono usa e getta. Cerchiamo dunque di dipanare i dubbi in merito e consigliare quale, tra le tante, potrebbe essere la soluzione più conveniente.

Che tu possegga una macchina da dipendente o da libero professionista, dal 1° Gennaio 2019, sei obbligato a pagare i rifornimenti di carburante con metodi tracciabili. Dimentica i contanti e affidati al pagamento con carte di credito, carte di debito o prepagate. Utilizzando un metodo di pagamento tracciabile gli estratti conto presenteranno un riferimento unico ai rifornimenti, facendo sì che anche la gestione della rendicontazione possa essere più semplice e veloce.

Oggigiorno si trovano in commercio varie carte prepagate per l’acquisto di carburante. Quale scegliere? Utilizzare una carta carburante multimarca o monomarca? Con l’avvento della fatturazione elettronica molti distributori hanno adottato la soluzione delle carte carburante monomarca, cioè destinate ad un’unica compagnia di distribuzione di carburante, o delle carte carburante multimarca, usate per acquisire carburante in stazioni di servizio di marche differenti. Sicuramente il grande vantaggio di questa tipologia di carte carburante risiede nella velocizzazione del processo di rendicontazione perché risulta più facile l’analisi dei costi del rifornimento e della detrazione dell’IVA dallo stesso estratto conto della carta.

Si può scegliere la carta carburante monomarca attraverso i siti delle marche più note. Queste grande marche riservano inoltre ai loro clienti sconti e offerte effettuando una vera e propria fidelizzazione, grazie alla quale si assicurano la continuità di scelta da parte del cliente. Qual è lo svantaggio di queste carte? Poca libertà nella scelta e dunque obbligo a dirottare il proprio percorso in auto in modo da incontrare l’apposita pompa di benzina della marca specifica della carta prepagata carburante acquistata.

Con una carta multimarca si ovvia in parte allo svantaggio delle carte monomarca in quanto è possibile rifornirsi di carburante in diversi distributori che devono però essere convenzionati al servizio. Si mette in evidenza però che in Italia le stazioni di servizio convenzionate con queste carte ricoprono solo il 25% di tutte le pompe di benzina sul territorio.

Riuscire ad acquisire una carta carburante sia essa multimarca o monomarca è un processo abbastanza laborioso e lungo. Infatti è necessaria molta documentazione per lunghe pratiche burocratiche. Vi sono alcuni requisiti minimi di accesso da soddisfare pena vedersi negato il servizio.

La soluzione a tutti questi piccoli e grandi svantaggi sembra essere rappresentata da una carta prepagata per l’acquisto di carburante. Ne è esempio la carta Soldo Drive. Questa è una carta, come dice il termine stesso, che permette di rifornirsi in qualunque stazione di carburante. Non è necessario dunque deviare il proprio percorso abituale alla ricerca di una specifica marca di carburante e, al contempo, si potrà scegliere di fermarsi a fare rifornimento anche presso le pompe bianche (le stazioni di servizio senza logo e molto economiche). A questo si aggiunge la facilità di acquisizione della carta universale: basta compilare il modulo di richiesta e inviare alcuni documenti (quelli essenziali). Dopo pochi giorni la carta universale verrà inviata all’indirizzo indicato. Richiesta e utilizzo semplici ed efficienti, ma anche rendicontazione facilitata, sia per il singolo che per le aziende. Inoltre, Soldo Drive può essere utilizzata per un gran numero di spese aziendali, facilitando di molto i processi di rimborso e di gestione delle trasferte dei dipendenti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!