Arrivano le tredicesime: il 40% degli italiani le destinerà allo shopping natalizio

Per Natale sono in arrivo 36 miliardi di euro in tredicesime...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2017 - 16:51:11 Letto 651 volte

Per Natale sono in arrivo 36 miliardi di euro in tredicesime (cifra in lieve aumento rispetto allo scorso anno), che però verranno spesi molto presto: secondo un'indagine Coldiretti/Ixè, il 39% di chi riceverà la gratifica natalizia la destinerà alle spese per le festività. Un altro 34% destinerà invece le somme extra al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette, mentre il 19% è intenzionato a risparmiare il denaro ricevuto.

Ogni famiglia spenderà in media 528 euro tra regali, cibo, viaggi e divertimento in aumento rispetto allo scorso anno. In Europa siamo il terzo Paese per spesa complessiva dopo Spagna e Gran Bretagna, che utilizzeranno rispettivamente 632 e 614 euro. Fanalino di coda la Polonia con 258 euro spesi in media per famiglia.

Crescono anche gli acquisti online che rispetto all'anno scorso registrano un +16%, più del doppio rispetto alla media europea, e corrispondente a circa un terzo della spesa totale di ogni famiglia.

