Auchan, tutte le assunzioni in Italia

L'azienda della grande distribuzione è sempre alla ricerca di diverse figure. I dettagli

Auchan è sempre alla ricerca di diverse figure da inserire nei propri punti vendita: allievi capo reparto, capi reparto panetteria e pasticceria, responsabili sicurezza, farmacisti, addetti vari settori, e non solo.

Per Auchan le persone rappresentano uno dei pilastri della società e infatti l’azienda si impegna a supportare ogni dipendente e a farlo crescere all’interno dell’organizzazione, arricchendo le proprie competenze e aiutandolo a realizzare il proprio percorso di crescita attraverso un processo finalizzato alla costruzione di un piano di sviluppo e alla formazione individuale. Inoltre Auchan ha realizzato il progetto “Val Italia”, un piano di azionariato riservato ai dipendenti, i quali possono acquistare le azioni della società diventando in questo modo proprietari di una parte dell'azienda e costruendo nel tempo un proprio patrimonio personale.

Per avere tutte le informazioni e candidarsi, basta cliccare a questo link.

Auchan è una famosa azienda che opera nella grande distribuzione. Il primo supermercato fu aperto nel 1961 in Francia, precisamente a Roubaix nel quartiere di “Haut Champs”, (dalla cui abbreviazione prende il nome Auchan), da Gérard Mulliez. Nei primi dieci anni di attività la società si espande sul territorio francese grazie all’apertura di 26 ipermercati e nel 1999 arriva anche in Cina, mentre in Italia il primo supermercato ad essere inaugurato nel 1989 ha sede a Torino. Oggi Auchan possiede circa 60 ipermercati e oltre 1800 supermercati distribuiti su quasi tutto il territorio italiano, presso i quali lavorano circa 13mila dipendenti. Oltre che in Italia e in Francia la società ha aperto negozi anche in 16 paesi del mondo tra i quali Spagna, Portogallo, Russia, Dubai e Cina, diventando l’11° gruppo di distribuzione alimentare a livello globale.

