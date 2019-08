lavoro in nero

Aumenta il lavoro nero in Sicilia

Nel nostro Paese ci sono 3,3 milioni di lavoratori invisibili.

Come di consueto aumenta in estate il lavoro in nero e la denuncia dei numeri sempre più in rialzo arriva dal Sinalp Sicilia. Il Sud Italia e la Sicilia diventano campi di battaglia per imprenditori senza scrupoli che approfittano del potere contrattuale in loro possesso in territori in crisi perenne e senza alcuna opportunità di lavoro per imporre ai lavoratori la loro volontà e la loro visione del sistema lavoro, si legge nella nota della segretaria del Sinalp.

Secondo gli ultimi dati (aggiornati al 2018) nel nostro Paese ci sono 3,3 milioni di lavoratori invisibili. Questi “invisibili” movimentano un “mercato” di 77,3 miliardi di fatturato, “togliendo” al fisco più di 42 miliardi di euro.

Ristoranti, alberghi, lidi balneari, tutti luoghi di lavoro dove la messa in regola nel periodo estivo viene accantonata. Il Lavoro Nero, che nell’immaginario comune è presente solo nel settore privato - continua la nota - purtroppo vive e si stratifica anche nel pubblico impiego con i tanti precari, contrattisti ed ASU, creati dalla politica regionale per fini puramente elettoralistici, che da anni reggono le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli senza aver riconosciuti i diritti fondamentali insiti nei normali rapporti di lavoro.

La Sinalp inoltre ha istituito "Telefono Nero 091333195", che quest’anno sarà attivo dal 29 Agosto, per dare assistenza ed informazioni sui diritti ai lavoratori sfruttati ed offesi nella dignità di donne e uomini.

