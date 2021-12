bollette luce e gas

Aumento bollette luce e gas: Stop rincari con Isee di 8mila euro e a famiglie con fragili o numerose

Tre miliardi e ottocento milioni per contrastare l'aumento delle bollette di luce e gas.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2021 - 09:33:36 Letto 412 volte

Tre miliardi e ottocento milioni per contrastare l'aumento delle bollette di luce e gas. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso del Cdm ha spiegato come verranno ripartite le risorse contro i rincari. Questa la sintesi del suo intervento, apprende l'Adnkronos: 1,8 miliardi saranno destinati all'azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico; 600 milioni per l'Iva sul gas al 5% per tutti; 500 milioni per l'azzeramento degli oneri di sistema sul gas; 900 milioni per l'annullamento dell'aumento per Clienti domestici con 8.264 mila euro di Isee o famiglie numerose o fragili.

Nel corso del Consiglio dei ministri, Franco avrebbe avanzato l'ipotesi di rateizzare le bollette per le imprese, in affanno a causa dei pesanti rincari.

L'intervento contabile rappresenta la soluzione individuata dall'esecutivo per trovare nuove risorse da mettere nel fondo per calmierare i costi di luce e gas, come chiesto dalla maggioranza. Il budget di partenza ammonta a 2 miliardi, che grazie al decreto legge raddoppia (sono previsti 1,8 mld aggiuntivi). Ed è anche la soluzione individuata per intervenire sui redditi più bassi, con una riduzione dei contributi e un conseguente aumento del salario netto.

Per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "l'aumento del costo dell'energia è legato soprattutto a cause congiunturali, come la ripresa economica globale e le strozzature negli approvvigionamenti, oltre che per un problema strutturale della transizione energetica". Il governo, ha affermato il premier alla Camera, si è impegnato "per contenere l'incremento dei prezzi delle bollette, ma è pronto ad aggiungere nuove risorse".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!