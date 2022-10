Auto

Auto, stop benzina, diesel e metano dal 2035, Salvini: ''Questa è una follia''

A partire dal 2035 non potranno essere più vendute auto di nuova produzione a combustione interna, cioè a benzina o diesel.

"Auto a benzina, diesel e metano fuorilegge in Europa dal 2035? Un errore, un regalo alla Cina: fabbriche e negozi chiusi in Italia e in Europa, operai e artigiani senza lavoro e stipendio, e dipendenza a vita dalla Cina". Lo ha scritto in un tweet il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sottolineando che "la Lega in Europa farà di tutto per fermare questa follia".

Le parole di Salvini arrivano all'indomani dell'intesa raggiunta in Ue sullo stop alle auto inquinanti dal 2035. I negoziatori del Parlamento e della presidenza di turno ceca del Consiglio a Bruxelles hanno infatti siglato un accordo provvisorio sulla revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per le autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri.

L'intesa mantiene la proposta originale della Commissione europea di conseguire al 2035 una riduzione del 100% delle emissioni per i veicoli nuovi immessi sul mercato: a partire da quella data, dunque, non potranno essere più vendute auto di nuova produzione a combustione interna, cioè a benzina o diesel. La plenaria del Parlamento europeo e il Consiglio Ue dovranno approvare formalmente l'accordo prima che possa entrare in vigore.

