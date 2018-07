Lavoro

Banca Intesa Sanpaolo: 500 nuove assunzioni

Personale ricercato da inserire presso molte delle sedi italiane come Consulenti Finanziari, Liquidatore Sinistri, Coordinatore Progetto IT,

Grazie alla fusione di 2 grandi banche italiane, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, nel 2007 nasce il Gruppo Intesa Sanpaolo, leader in Italia in tutti i settori di attività e presente su tutto il territorio nazionale con oltre 4.600 sportelli attraverso i quali offre i propri servizi a 12 milioni di clienti. Il Gruppo è presente anche in molti paesi dell'Europa centro-orientale, nel Medio Oriente e nel Nord Africa oltre che in Brasile, Russia, India, Cina e Stati Uniti con oltre 1.100 sportelli e offre i propri servizi a più di 7 milioni di clienti.

Ora Banca Intesa Sanpaolo intende entrare nel mondo delle assicurazioni e infatti alcuni giorni fa il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha presentato ufficialmente il nuovo polo assicurativo, grazie al quale il Gruppo diventerà uno dei maggiori operatori italiani nelle assicurazioni a protezione delle persone, delle famiglie e dei loro beni. Questa iniziativa fa parte del nuovo Piano d'Impresa 2018/2021 annunciato dal Gruppo a inizio anno.

Il presidente Gros-Pietro ha continuato dicendo che questo nuovo piano cambierà profondamente la missione con la quale la Banca si rivolge ai propri clienti. Inizialmente essa riceveva e custodiva il denaro dei clienti eseguendo i loro ordini di pagamento, prestandone una parte per investimenti produttivi, o a sostegno di situazioni di bisogno, garantendo con il proprio capitale la sicurezza dei depositi. Ora non basterà solo custodire il risparmio, ma occorrerà gestirlo effettuando transazioni da dispositivi mobili, in condizioni di sicurezza informatica che la banca garantisce, in modo che i clienti possano su di esso fondare il proprio futuro.

Grazie a questo nuovo piano d'impresa e alla nascita del nuovo polo assicurativo, Banca Intesa Sanpaolo effettuerà 500 nuove assunzioni entro il 2021, per le operazioni di post vendita e della gestione sinistri. Il personale ricercato riguarda soprattutto consulenti finanziari ma sul proprio sito, nella sezione "lavora con noi", è possibile trovare tante altre figure da inserire presso molte delle sedi italiane: Liquidatore Sinistri, Coordinatore Progetto IT, Senior Risk Manager ed altre.

Per verificare nello specifico tutte le figure professionali richieste e inviare la propria candidatura potete cliccare qui.

