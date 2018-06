Lavoro

Banca Mediolanum: tutte le assunzioni in corso

Per il 2018 Banca Mediolanum è alla ricerca di consulenti finanziari e bancari ma anche di tante altre figure...

Pubblicata il: 21/06/2018

“Costruita intorno a te” questo è lo slogan di Banca Mediolanum, capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum e uno dei principali player nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia e in Europa. Il modello di business di Banca Mediolanum, infatti, è costruito per soddisfare le esigenze di ciascun cliente offrendo soluzioni tecnologiche semplici e innovative, risposte sempre personalizzate e soluzioni finanziarie complete e rasserenanti, basate sulla trasparenza.

Per questo Mediolanum è la prima banca ad aver creato la figura del “Family Banker”, che ha il compito di supportare il cliente attraverso una consulenza competente e costante affiancandolo in ogni difficoltà. Fondata nel 1982 da Ennio Doris con il nome di Programma Italia, che offriva ai propri clienti prodotti assicurativi, nel 1997 prende il nome di Banca Mediolanum ed oggi è diventata una delle più grandi banche italiane con sedi su quasi tutto il territorio nazionale, con oltre 1.200 clienti e con più di 2.000 dipendenti, ai quali offre una crescita personale e professionale attraverso la formazione interna gestita dalla Mediolanum Corporate University, istituto educativo della banca.

Banca Mediolanum è sempre alla ricerca di nuovo personale motivato, dinamico, con l’attitudine al lavoro di squadra, disposto a crescere all’interno di un grande gruppo, lavorando in un ambiente positivo, competitivo, organizzato, moderno e capace di offrire strumenti professionali evoluti.

Per il 2018 Banca Mediolanum è alla ricerca di consulenti finanziari e bancari ma anche di tante altre figure: addetto back office, banking specialist, liquidatore sinistri, operational risk analyst, etc.

Per verificare tutte queste figure cliccate qui

Fonte: http://www.suntini.it/diariolavoro_mediolanum.html

