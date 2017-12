Aeronautica Militare

Bando di reclutamento di 800 giovani nell'Aeronautica Militare

14/12/2017

Indetto un bando di reclutamento nell'Aeronautica Militare di 800 volontari VFP1, di cui 765 per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata e 35 per il settore d'impiego "incursori".

Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, così suddivisi:

- 1° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di maggio 2018, per i primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito per "VFP 1 ordinari";

- 2° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di settembre 2018, per i secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito, di cui 365 posti per "VFP 1 ordinari" e 35 per il settore d'impiego "incursori".

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 12 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018, per i nati dall'11 dicembre 1992 al 10 gennaio 2000, estremi compresi. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;

- godimento dei diritti civili e politici;

- aver compiuto il 18° anno di età;

- aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

