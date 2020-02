Borse di studio

Bando per 6 Borse di studio per master universitari di II livello

Il bando si rivolge a laureati, con non più di 35 anni di età residenti in Sicilia.

27/02/2020

Anche quest’anno la Fondazione Euromediterranea Luigi Umberto Tregua Onlus e la Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua hanno bandito sei borse di studio per master universitari di II livello, rinnovando puntualmente l’impegno sociale a favore della formazione professionale.

Il bando si rivolge a laureati, con non più di 35 anni di età alla data di scadenza del bando stesso, residenti in Sicilia, i quali si trovino in situazione di svantaggio economico attestato da autocertificazione Isee ed Ispe.

Le borse consistono ciascuna in un voucher fino a € 2.500,00, spendibile per la partecipazione ad un master universitario di II livello, indetto entro il 31.12.2020. La domanda da parte del candidato dovrà essere spedita entro il termine perentorio del 31.05.2020.

Le borse verranno conferite a giudizio insindacabile dei Comitati delle due Fondazioni, presieduti rispettivamente dai professori Benedetto Matarazzo, ordinario di Matematica Finanziaria e Giancarlo Magnano San Lio, ordinario di Storia della Filosofia. Sarà data preferenza alle richieste per master nei settori di attività delle due Fondazioni: tutela della salute dell’uomo; tutela del territorio e dell’ambiente; tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali; risparmio energetico e smaltimento rifiuti.

