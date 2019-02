lavoro

Bartolini assume impiegati

Tutte le assunzioni in Italia di figure diplomate e laureate.

12/02/2019

Il Gruppo BRT è alla ricerca di diverse figure diplomate e laureate dinamiche e motivate, capaci di soddisfare le esigenze distributive dei clienti più esigenti, alle quali l’azienda offre opportunità di crescita investendo ogni anno in formazione.

I profili maggiormente richiesti riguardano soprattutto impiegati ma anche responsabili di filiale, addetti operativi arrivi/partenze, addetti commerciali, analisti programmatori e tanti altri, da inserire nelle sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Il gruppo Bartolini (BRT), nato a Bologna nel 1928, è un corriere veloce e affidabile, specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci.

BRT è una società flessibile e in grado di soddisfare le necessità di tutti i clienti attraverso un'ampia e articolata gamma di servizi che consente loro di avvalersi di un unico interlocutore per tutte le esigenze di supporto logistico e distributivo, grazie ad un sistema informativo all'avanguardia che collega le oltre 180 filiali presenti in Italia.

Per verificare nello specifico tutte le figure professionali cercate dall'azienda potete cliccare qui.

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_brt_feb_2019.html

