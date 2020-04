lavoro

Bartolini-Brt assume impiegati e altre figure

L'azienda assume diplomati e laureati in qualità di: Responsabili di Filiale, Impiegati Assistenza Clienti, Responsabili Operativi…

Il corriere espresso Bartolini-BRT assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, con capacità manageriali e di gestione delle risorse umane, dinamicità, buone capacità comunicative, relazionali e di problem solving, capacità di operare in autonomia etc.

Le assunzioni riguardano soprattutto Responsabili di Filiale, che dovranno gestire in piena autonomia la filiale loro affidata, gestire la distribuzione dei colli, svolgere attività di promozione e vendita del servizio presso la clientela e gestire tutti i costi fissi e variabili della filiale; Impiegati Assistenza Clienti, che dovranno soddisfare le richieste telefoniche dei clienti ed espletare le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza; Responsabili Operativi, i quali dovranno fornire servizio logistico ai clienti in conformità con il contratto stipulato e coordinare l’operatività e le risorse di magazzino; Tecnici per la Manutenzione Immobiliare, che dovranno gestire i progetti di sviluppo e manutenzione del patrimonio immobiliare e le gare di appalto oltre a Impiegati Operativi, Addetti Commerciali Interno/Esterno, Impiegati Ufficio Prese e Consegne etc.

