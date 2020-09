lavoro

Bartolini-Brt: piano assunzioni di Impiegati

Bartolini è alla ricerca di Impiegati, Responsabili Operativi, Commerciali ed altre figure.

22/09/2020

Il nuovo piano assunzioni del Gruppo Bartolini-BRT, corriere veloce e affidabile specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, prevede l’inserimento di nuove figure diplomate o laureate.

I profili maggiormente ricercati sono: Impiegati per Diversi Settori, i quali dovranno svolgere le mansioni di ufficio relative alle diverse filiali, tra le quali bollettazione, gestione cassa e gestione delle spedizioni, supportare il responsabile nella soluzione dei problemi riguardanti spedizioni non andate a buon fine, soddisfare le richieste telefoniche della clientela e espletare tutte le attività dell'ufficio relative alle pratiche di assistenza; Commerciali Esterni, che dovranno vendere i servizi di trasporto alla clientela, effettuare attività di sviluppo e mantenimento, gestire tutto il processo di vendita dal primo contatto con il cliente all'individuazione dei suoi bisogni, rispondere degli obiettivi di margine e fatturato; Supervisori Operativi, che dovranno supportare i responsabili di reparto nelle attività di ricezione, gestire le spedizioni in arrivo e il loro smistamento; Addetti alla Segreteria, che dovranno occuparsi di tutte le attività di segreteria, in particolare di assistenza telefonica dei clienti e degli affiliati etc.

