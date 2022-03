aumento benzina

Benzina ancora in aumento: fino a 2,111 euro al litro

Rincarano ancora i prezzi della benzina. Forti aumenti anche per il gas.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2022 - 09:54:33 Letto 549 volte

Rincarano ancora i prezzi della benzina: al servito il prezzo medio è di 2,024 euro/litro (mercoledì era 2,015) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi tra 1,965 e 2,111 euro/litro (no logo 1,927). Lo riporta Quotidiano Energia.

La media del diesel servito aumenta a 1,904 euro/litro (ieri 1,895) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi tra 1,844 e 1,974 euro/litro (no logo 1,809). Anche i prezzi del Gpl crescono e vanno da 0,828 a 0,857 euro/litro (no logo 0,823).

Forti aumenti anche per il gas, per cui prosegue l'estrema volatilità sui mercati europei. Ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa, il gas naturale si muove attorno ai 180 euro al megawattora, in crescita dell'8% rispetto alla chiusura di mercoledì, in una giornata in cui il valore si era fortemente ridimensionato rispetto ai massimi di giornata. Erano infatti stati toccati nuovi record fino a sfiorare i 200 euro al megawattora.

Fonte: TGCOM24

