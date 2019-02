Bilancio di previsione

Bilancio di previsione 2019/2021: parere favorevole del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2019/2021.

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2019/2021. Si completa così l’iter per avviare la discussione in Consiglio e la sua approvazione entro i termini di legge fissati al 31 marzo 2019.

"L'Amministrazione mantiene cosi l’impegno per il rispetto della scadenza dei termini di approvazione del bilancio - sottolinea l'Assessore Gentile - pur dovendo affrontare una correzione nello schema di bilancio approvato dalla Giunta a dicembre 2018 per far fronte ai tagli ai trasferimenti contenuti nella legge di bilancio 2019 dello Stato che superano i 5 milioni e 800 mila euro nel 2019 e i 7 milioni e 800 mila euro per il 2020 e il 2021."

Il bilancio di previsione rispetta il pareggio finanziario complessivo e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale. L’organo di revisione certifica che le previsioni sono coerenti con gli strumenti di programmazione e che le entrate sono attendibili e congrue. Viene dato atto delle significative misure alla lotta all’evasione poste in essere dal comune e delle iniziative finalizzate ad incrementare l’adempimento spontaneo con i regolamenti sul ravvedimento operoso e sulla rateazione dei debiti tributari che supera gli otto milioni di euro. Ancora si esprime apprezzamento per l’attivazione della procedura di compensazione legale che ha consentito di compensare i debiti del comune con i crediti dallo stesso vantati e che ha consentito di incassare quasi 5 milioni di euro. Quanto alle spese viene dato atto del rispetto degli obblighi di riduzione per l’acquisto di beni e servizi e per gli incarichi di collaborazione. Le spese per il personale tengono conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risultano coerenti con l’obbligo di riduzione della spesa.

Viene considerato necessario incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità, anche se si da atto che in sede di rendiconto è stato operato un accantonamento superiore di 38 milioni rispetto al valore minimo.

"Per quanto riguarda la necessità dal 2020 di costituire un fondo crediti commerciali - chiarisce Gentile - questo obbligo scatta se si verificheranno alcuni presupposti nel 2019 da verificare a gennaio 2020. Quindi, nessuna quantificazione è in atto possibile."

Commentando la prosecuzione dell'iter di approvazione del bilancio ed il parere dei Revisori, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore al bilancio Antonino Gentile esprimono "soddisfazione per il lavoro intenso fatto dalla Ragioneria e per l’accelerazione nella predisposizione dei documenti contabili che costituisce ulteriore conferma della svolta impressa verso la direzione della programmazione e gestione ordinata delle risorse finanziarie. Con la tempestiva predisposizione del bilancio, il Comune pone la programmazione come motore trainante delle scelte gestionali. Con l'approvazione del consolidato nel 2018 - concludono - si è sostanzialmente posta fine al fenomeno dei disallineamenti con le società partecipate, ora con l’approvazione nei tempi dovuti del bilancio di previsione si potranno fissare obiettivi di gestione tempestivi e potrà attivarsi il circuito virtuoso fra programmazione, gestione e responsabilità."

