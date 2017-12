bitcoin

Bitcoin raggiunge un nuovo record

Nuovo picco del Bitcoin che ha scalato quota 20mila dollari...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2017 - 14:07:35 Letto 462 volte

Nuovo picco del Bitcoin che ha scalato quota 20mila dollari, sollevando i timori dello scoppio imminente della bolla speculativa innescata dalla criptovaluta. A lanciare l'ultimo allarme stamane i vertici di Ubs.

"Come banca abbiamo consapevolmente messo in guardia contro questo prodotto perché non lo consideriamo né di alcun valore, né sostenibile", ha avvertito il presidente della banca Ubs parlando al quotidiano tedesco Nzz, sollecitando l'intervento dei regolatori a tutela dei piccoli investitori. "Nel momento in cui iniziano ad investire i piccoli investitori, è richiesto l'intervento dei regolatori", ha sottolineato.

