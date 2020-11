Black Friday

Black Friday 2019: il 70% degli italiani ne approfitterà per anticipare i regali di Natale

I giocattoli sono al primo posto nella classifica dei 10 prodotti che si compreranno in questi giorni, seguiti da abbigliamento, libri, prodotti beauty, eno-gastronomia e tecnologia.

Il 70% degli Italiani ha intenzione di approfittare delle promozioni del Black Friday per anticipare i regali di Natale. I giocattoli sono al primo posto nella classifica dei 10 prodotti che si compreranno in questi giorni, seguiti da abbigliamento, libri, prodotti beauty, eno-gastronomia e tecnologia.

Sono i dati di una indagine GfK Italia, condotta su un campione rappresentativo di responsabili acquisti tra i 16 e i 64 anni.

La ricerca spiega che il 61% degli italiani ha intenzione di fare acquisti servendosi delle promozioni di questi giorni e, appunto il 70%, ne approfitterà per fare i regali da mettere sotto l'albero. Un dato in crescita rispetto allo scorso anno, quando si attestava al 65%.

Inoltre, quest'anno gli italiani pensano di spendere di più rispetto al 2019, con un budget medio stanziato per il Black Friday di 210 euro. Nella Top Ten dei prodotti che hanno in mente di acquistare per fare i regali di Natale troviamo, oltre ai giocattoli che sono al primo posto, anche i cofanetti regalo e le smartbox, i piccoli elettrodomestici, i videogiochi e i dispositivi portatili ma anche altri prodotti tecnologici, come pc, tablet e accessori.

"Un dato questo - spiega Gfk - che conferma la tendenza degli italiani a rendere le proprie case sempre più tecnologiche per poter gestire le nuove esigenze di studio e lavoro da casa che sono emerse nel corso dell'anno" con la pandemia del coronavirus, come lo smart working e la didattica a distanza.

