Black Friday: ecco le offerte da non perdere

L'attesa è finita: torna oggi il cosiddetto ''Black Friday'', la giornata dedicata all'acquisto di prodotti a prezzi scontati che inaugura lo shopping natalizio.

L'attesa è finita: torna oggi il cosiddetto “Black Friday”, la giornata dedicata all'acquisto di prodotti a prezzi scontati che inaugura lo shopping natalizio. Quest'anno in Italia sono numerosi i marchi che hanno deciso di aderire all'iniziativa offrendo ai propri clienti, in negozio oppure online, decine di sconti e promozioni. Dai brand di abbigliamento, come H&M e Adidas, ai negozi di elettronica come MediaWorld e Euronics, passando per i portali di e-commerce come Amazon e Ebay, sono tante le aziende che durante il “venerdì nero” offrono ribassi e super offerte.

Il Black Friday ha come sicura protagonista Groupon. L'azienda statunitense ha voluto realizzare una landing page nella quale proporre articoli scontati anche del 90%, con promozioni già in vigore dal 20 di novembre, destinate a continuare fino al 26. Tra i prodotti più gettonati rientra certamente il Samsung S8 Chi desidera regalare un gioiello per Natale, invece, potrà usufruire dell'86% di sconto sulle collezioni Swarovski.

Black Friday anche in casa Euronics, con oltre 50 prodotti al 50% e centinaia di altre offerte fino al 27 novembre. Smartphone, tablet e TV a prezzi scontati anche da Mediaworld e Unieuro, che offrono una serie di promozioni acquistabili sia in negozio che online. Protagonista del Black Friday anche Ryanair che fino al 26 novembre propone ogni giorno un'offerta di voli per viaggi compresi tra dicembre 2017 e giugno 2018, a seconda della promozione.

Non poteva mancare un colosso come Amazon nel rendere il Black Friday una ghiotta occasione d'acquisto. Anche in questo caso le promozioni, con sconti fino al 50%, sono già iniziate il 20 novembre, per terminare il 26.

Sono "Fashion", "Tech" e "Home&Garden" le categorie sulle quali Ebay ha scelto di applicare gli sconti più allettanti per il Black Friday, in alcuni casi arrivando a riduzioni del 50%. Notevole anche il risparmio sull'iPad da 9.7 pollici, e sull'acquisto dei prodotti della linea LEGO City, offerti con il 25% di sconto.

Vodafone partecipa al Black Friday con una promozione dedicata a tutti i clienti. Fino al 26 novembre, infatti, i clienti Vodafone che acquistano gli smartphone Samsung Galaxy S8 e S8 Plus e Samsung Galaxy Note 8 avranno in regalo un Samsung Galaxy A3 2017.

Il Black Friday avrà luogo anche nel settore dell'abbigliamento low cost. Aderisce all'iniziativa, infatti, anche il colosso svedese H&M, che applicherà sconti fino al 70% su articoli selezionati. Per quanto riguarda il settore beauty, invece, Kiko propone ai clienti una promozione speciale: acquistando 3 prodotti se ne riceveranno in regalo altri 3, a scelta da tutto il catalogo. Rossetti, fard e mascara scontati anche da Sephora, che annuncia sul web anche l'adesione al “Ciber Monday”.

Il Black Friday di Adidas avrà luogo fino al 27 di novembre, e vedrà l'applicazione di un codice sconto extra pari al 30%, valevole su qualunque prodotto.

Nike, in occasione del Black Friday, è pronta a sorprendere gli amanti degli acquisti online con una serie di sconti imperdibili. In particolare, chi deciderà di acquistare uno o più articoli presenti nell'area "outlet" del sito ufficiale godrà di un extra sconto del 30%.

