Occasioni, offerte, promozioni. Si avvicina il giorno dello shopping per antonomasia, il Black Friday, che quest'anno cadrà venerdì 24 novembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2017 - 15:48:35 Letto 917 volte

Occasioni, offerte, promozioni. Si avvicina il giorno dello shopping per antonomasia, il Black Friday, che quest'anno cadrà venerdì 24 novembre. Come ogni anno, saranno tantissimi i commercianti ad aderire all'iniziativa e a garantire al cliente - a volte non solo per un giorno - prezzi scontatissimi sia per quanto riguarda l'online che il negozio tradizionale.

Sarà un “venerdì nero” lunghissimo quello di Amazon, che durerà circa una settimana e per il quale il colosso dell'e-commerce già si prepara in anticipo con la “settimana del conto alla rovescia”, occasione in più per approfittare di altri sconti in tutte le categorie: elettronica, prodotti per la casa e per la pulizia, cosmetici e bellezza, e ancora, abbigliamento, animali, telefonia, materassi, ristorazione e tanto altro. Anche Groupon apre al Black Friday e promette, nell'anteprima alle offerte, di esaudire più di qualche desiderio per la giornata del 24 novembre.

Black Friday anticipato (e posticipato) per la catena Euronics, che offre già ai suoi clienti alcune promozioni ma che attiverà offerte e sconti da sabato 25 a lunedì 27 novembre, in concomitanza con il Cyber Monday. Anche Mediaworld aderirà all'iniziativa, offrendo un ampio ventaglio di occasioni ai suoi clienti per la giornata di venerdì 24 sia sulla piattaforma online che nei negozi della catena. Solo e-commerce scontato nel giorno del Black Friday per Unieuro.

Sconti previsti, fra gli altri, anche su Expedia, eBay, Groupalia, ibs ed ePrice, già impegnata in super sconti con la sua black hour. Sconti anche per i colossi online di vendita di abbigliamento e accessori Zalando e Asos, o marche sportive come Nike e Adidas.

