BNL: 70 nuove assunzioni in Italia

Per poter partecipare alle selezioni basta avere buone doti relazionali, capacità di lavorare in squadra...

BNL (Banca Nazionale del Lavoro), assumerà 70 varie figure soprattutto Operatori del Credito, che dovranno svolgere attività di supporto ai clienti per servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito, cessione del quinto, valutare le pratiche di finanziamento e supportare i partner commerciali.

Le altre figure ricercate riguardano Addetti al Supporto Utenti, i quali dovranno identificare le priorità operative e le problematiche tipiche degli utenti, affiancare e assistere gli utenti per comprendere al meglio le esigenze e le problematiche informatiche; Analisti del Credito, che dovranno analizzare e valutare le domande di finanziamento, gestire tutti gli aspetti di credito, controllare le deleghe di studio; Addetti Gestione Clienti, che dovranno acquisire copia della documentazione necessaria per il monitoraggio dell’andamento della relazione con il cedente, analizzando la loro posizione e l’idoneità dei relativi debitori etc. Inoltre BNL offre tante opportunità di stage.

