BNL assume oltre 100 diplomati e laureati

Continua il piano assunzioni nel gruppo bancario che entro il 2022 porterà a 500 nuovi inserimenti.

22/10/2019

BNL, uno dei principali gruppi bancari italiani, assume oltre 100 diplomati e laureati per i 1000 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale.

Le assunzioni sono la conseguenza dell’accordo firmato fra il gruppo bancario e le sigle sindacali per l’assunzione di nuovo personale per un periodo che va dal 2019 al 2022 ed è rivolto a coloro i quali vogliono cogliere le opportunità offerte da “Quota 100” e “Opzione donna”.

La figura più ricercata è quella dell’Operatore del Credito, che dovrà svolgere attività di supporto ai clienti per servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito, cessione del quinto e valutare le pratiche di finanziamento. Le altre assunzioni riguardano Addetti ai Controlli Operativi e al Supporto, che dovranno garantire adeguato supporto alle funzioni di Back Office, verificare le coperture, controllare coordinate bancarie per i pagamenti verso la clientela; Consulenti Clienti Privati, i quali dovranno assistere e dare consulenza alla clientela della rete commerciale; Assistenti di Direzione, che dovranno gestire l’agenda, gli appuntamenti, la corrispondenza e la posta elettronica, dovranno filtrare le telefonate e organizzare riunioni etc., oltre a tante altre figure e opportunità di stage.

