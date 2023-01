gas

Bollette gas, Giorgetti: ''Da febbraio calo tariffe del 40%''

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ipotizza che ''all'inizio di febbraio le nuove tariffe per le bollette saranno il 40% in meno rispetto alle ultime''.

30/01/2023

Sulla questione gas il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ipotizza che "all'inizio di febbraio le nuove tariffe per le bollette saranno il 40% in meno rispetto alle ultime".

La riduzione del 40% riguarderà il prezzo del gas per gli utenti del mercato tutelato sui consumi di questo gennaio. Secondo le stime di Nomisma, per il mese di gennaio "dovremo avere un taglio del 33%" delle bollette: si tratta di un risparmio di 700 euro all'anno. Per il Codacons, "con il calo delle tariffe del 40%, è previsto un risparmio di 845 euro a famiglia".

Prezzi "politici" per le bollette del gas fino a una certa percentuale di consumo, "quello in più viene messo ai prezzi di mercato". È l'idea alla quale lavora il governo da attivare entro il primo di aprile, annunciata sabato a Milano dal ministro dell'Economia. "Dovrebbe cambiare il sistema. Garantiamo prezzi politici fino a una percentuale di consumo della famiglia, ancorati ai valori del 2020. Il consumo in più viene messo ai prezzi di mercato. Questo dovrebbe consentire a chi risparmia di non avere gli aumenti. È molto complicato, ci stiamo lavorando e speriamo di arrivare in tempo per marzo", ha spiegato. "Mi sembra che le cose vadano un po' meglio, abbiamo trovato altri che ci vendono gas e il mercato si è un po' calmato", ha concluso.

