Bonus colf e badanti: da oggi le domande sul sito dell'Inps

Da oggi sul sito dell'Inps è possibile richiedere l'indennità per i lavoratori domestici introdotta con il decreto Rilancio.

"Da oggi sul sito dell'Inps è possibile richiedere l'indennità per i lavoratori domestici introdotta con il decreto Rilancio". Così su Twitter la ministra del Lavoro Catalfo a proposito del via alle domande per l'indennità di 500 euro al mese per aprile e maggio, per domestici non conviventi che hanno rapporti di lavoro per almeno 10 ore settimanali nel complesso. "Con questa misura - prosegue - assicuriamo un sostegno concreto a una categoria di lavoratori messa fortemente in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19".

