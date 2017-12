bonus cultura

Successo per il bonus cultura per i diciottenni: stati spesi oltre 163 milioni di euro. In due anni i consumi culturali sono raddoppiati e i giovani spendono prevalentemente in libri e musica.

“Ottimi risultati”, ha commentato il ministro Dario Franceschini. La misura è stata confermata dalla legge di bilancio 2018.

