È possibile chiedere il bonus luce per risparmiare sull'energia elettrica.

È possibile chiedere il bonus luce per risparmiare sull’energia elettrica. Si tratta di uno sconto in bolletta pensato per quelle famiglie che si trovano in una condizione di disagio economico. Il bonus è attivo da parte dell’Autorità per l’energia elettrica.

Il bonus luce è uno sconto in bolletta per famiglie che non superano un certo reddito, ossia con ISEE che non deve essere superiore a 8.107,5 euro o per famiglie numerose che hanno più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20mila euro. Le famiglie che si trovano ad avere i requisiti richiesti possono fare richiesta per il bonus luce, così come quello per la fornitura del gas. Il bonus luce può essere richiesto anche dai nuclei familiari in cui all’interno vive un soggetto in condizione di salute critiche e che possiede i requisiti per bonus per disagio fisico. In questo caso la domanda di richiesta si può fare collegandosi a questa pagina.

Per presentare la domanda per il bonus luce è necessario recarsi presso il Comune di residenza o altri enti indicati dal Comune portando con sé un documento di identità, attestazione ISEE in corso di validità, modulo A compilato, allegato CF in cui si indicano i componenti del nucleo ISEE, allegato FN necessario per il riconoscimento dello stato di “Famiglia numerosa” come indicato sopra per nuclei che superano 8.107,5 euro ma hanno più di 3 figli e rimangono sotto i 20mila euro. Qualora la domanda venga presentata da un soggetto diverso è necessario avere con sé anche la delega appunto da parte dell’intestatario della bolletta. Infine, bisogna portare con sé anche il codice POD che si trova in bolletta per identificare alcune informazioni necessarie.

