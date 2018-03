bonus mobili

Bonus mobili per chi cambia gli infissi

Se avete intenzione di sostituire gli infissi dell'appartamento è possibile beneficiare del bonus mobili.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/03/2018 - 17:02:33 Letto 323 volte

Se avete intenzione di sostituire gli infissi dell'appartamento è possibile beneficiare, oltre che della detrazione per recupero edilizio, anche del bonus mobili.

Il cambio degli infissi esterni - modificando il materiale o la tipologia delle finestre - rientra infatti nei casi previsti per accedere alla detrazione Irpef del 50% prorogata per il 2018 dall'ultima legge di bilancio, come ricorda la rivista “Fisco Oggi”.

Un bonus valido "limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1 gennaio 2017. Si ricorda che, a prescindere dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, il bonus mobili deve essere calcolato su un importo massimo di 10mila euro - si legge - riferito complessivamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!