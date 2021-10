bonus rottamazione tv

Bonus rottamazione tv, ne usufruiranno almeno 2,5 milioni di Famiglie

E' un vero e proprio boom di richiesta dei bonus per la rottamazione della televisione e le famiglie che ne usufruiranno saranno almeno 2,5 milioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2021 - 10:47:30 Letto 468 volte

E' un vero e proprio boom di richiesta dei bonus per la rottamazione della televisione e le famiglie che ne usufruiranno saranno almeno 2,5 milioni.

Lo ha reso noto il Ministero dello Sviluppo economico, con un comunicato stampa.

Il bonus rottamazione TV, lo ricordiamo, è cumulabile con il precedente incentivo (Bonus TV Decoder) per coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. In questo modo, dunque, è possibile richiedere uno sconto maggiore.

A chi spetta? Il banus nasce con lo scopo di incentivare le famiglie italiane ad acquistare un nuovo televisore o un decoder di ultima generazione, necessari a causa del passaggio al nuovo digitale terrestre. L'incentivo, come riportato dal quotidiano Repubblica, consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro. Non prevede alcun limite ISEE, ma sarà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare e a condizione che si rottami un vecchio televisore.

Come ricevere lo sconto? In sostanza, lo sconto massimo praticabile è pari a 130 euro e non 150 euro. Per ottenere l’agevolazione, i clienti devono presentare al momento dell’acquisto la richiesta, attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ma anche nei negozi.

Bisognerà dichiarare di avere la residenza in Italia e non sarà necessario presentare il documento relativo all’Isee. Dopo aver preparato la richiesta, si potrà procedere alla fase di acquisto del dispositivo. Nel caso non si fosse certi di quale dispositivo acquistare, il Mise ha messo a disposizione per sicurezza una lista con tutti i prodotti per i quali è possibile richiedere il bonus. In ogni caso, le catene specificano con chiarezza, nei volantini e in negozio, se la tv è compatibile con il bonus.

Lo sconto si applica subito, al momento dell’acquisto

Infine, per verificare che il proprio dispositivo sia adatto, bisogna vedere ai numeri 200 e 100 del telecomando. Se appare la scritta Test HEVC Main10 tutto ok. Se lo schermo è nero o il canale non si sintonizza, per continuare a vedere i programmi dal giugno 2022 bisognerà per forza comprare un nuovo televisore o un decoder adeguato agli standard.

Fonte: Repubblica

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!