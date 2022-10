Bonus Trasporti

Bonus trasporti pubblici, oltre un milione di voucher già erogati

A un mese dal lancio del Bonus Trasporti 'è stato superato il milione di voucher emessi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/10/2022 - 19:28:58 Letto 688 volte

A un mese dal lancio del Bonus Trasporti "è stato superato il milione di voucher emessi per un importo massimo di 60 euro ciascuno". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, definendolo "un importante risultato raggiunto con l'obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi".

Dal primo ottobre è possibile richiedere nuovamente il bonus per abbonamenti mensili, per chi ne abbia già utilizzato uno nel mese di settembre, o per abbonamenti annuali per coloro che non ne abbiano fatto ancora richiesta nel mese precedente.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!