Boom del settore dell'autonoleggio in Italia

Il settore dell’autonoleggio cresce nelle abitudini di consumo, ma gli italiani preferiscono noleggiare un veicolo per muoversi in Italia e non all’estero. Lo rivelano i dati della piattaforma Happy-Car, che compara i prezzi degli autonoleggi, e che ha scoperto che il 70% delle prenotazioni nel 2017 si sono svolte sul territorio nazionale. Soltanto il 30% dei connazionali ha noleggiato un’auto all’estero, in Spagna più di altri Paesi.

Tra le città dove il noleggio cresce di più spicca Catania, che aumenta del 22% i volumi del 2017 rispetto all’anno precedente, per un prezzo medio di circa 23 euro al giorno pagato dai clienti. La media più bassa si paga invece a Milano, dove il prezzo medio per giornata si attesta sui 13,60 euro, contro i 29 euro di Cagliari, la città più cara dove noleggiare un’auto. Gli aeroporti restano i luoghi più importanti per il settore, soprattutto laddove sono difficili gli spostamenti interni e i trasporti pubblici spesso inadeguati. Dietro Catania (e l’affollato scalo di Fontanarossa) ci sono infatti Bari e Lamezia Terme, nodi nevralgici per raggiungere dai rispettivi aeroporti gli estesi territori delle Puglie e della Calabria.

Il settore è in grande spolvero: a breve e a lungo termine, il car sharing e il noleggio di vetture di lusso, tutti i comparti crescono. Non sorprende allora come a Milano, il prossimo 20 e 21 marzo, si svolga Lease 2018, prima edizione di un programma d’incontri e conferenze dedicato al noleggio tout-court, non soltanto automobilistico. Ma crescendo aumentano anche i problemi, uno fra tutti è il furto (o la mancata restituzione nei tempi) dei veicoli di proprietà delle compagnie di autonoleggio. Per questa ragione il Garante della Privacy ha autorizzato la costituzione di una banca dati nel settore dell’autonoleggio, finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale.

