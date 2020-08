Dl agosto

Bozza Decreto Agosto, altri 400 euro a famiglie in difficoltà

Nella nuova bozza del dl Agosto previsti anche ulteriori 400 euro di Reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2020 - 15:00:27 Letto 370 volte

La nuova bozza del dl Agosto atteso nelle prossime ore in Consiglio dei ministri, è di 103 articoli, 12 in più rispetto alla precedente. Tra le nuove norme previste dal decreto spunta la cassa integrazione per i lavoratori di AirItaly. Previsti anche ulteriori 400 euro di Reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. La misura dovrà essere richiesta entro il 15 ottobre.

Ridimensionato a 400 milioni di risorse a fondo perduto (rispetto a 1 miliardo di cui ha parlato la ministra Teresa Bellanova nei giorni scorsi) il fondo Mipaaf per ristoranti. Ma l'altra novità è che la misura sarebbe rivolta solo ai ristoranti con "calo di fatturato" per l'acquisto di prodotti agroalimentari 100% italiani. Non si conosce ancora l'entità del contributo per i ristoratori. La norma però è "in attesa di riformulazione", si legge nella bozza.

Nel testo è prevista anche una maxi rateazione per le imposte sospese durante la fase più acuta della crisi. I contribuenti potranno 'spalmare' i tributi da versare su due anni, versando 24 rate mensili.

Scende a 1000 euro totali il bonus per stagionali turismo e spettacolo

Per l'anno 2020, inoltre, non è dovuta la seconda rata dell'Imu per i settori del turismo e dello spettacolo, in particolare per gli immobili di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, alberghi, agriturismo, villaggi turistici, ma anche affittacamere, case e appartamenti per vacanze, B&B.e). La misura viene estesa anche agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Confermate anche le esenzioni per gli immobili di fiere e cinema e teatri, per questi ultimi l'Imu "non è dovuta per gli anni 2021 e 2022", a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Prevista anche la proroga della moratoria per le pmi dal 30 settembre al 31 gennaio 2021 nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dal 'Cura Italia'. "La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità" si legge e "opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea" salvo rinuncia dell'impresa beneficiaria. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, - si spiega - presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020.

"Nel decreto Agosto ho previsto una norma che consente all'Inps di esaminare le domande di Cassa integrazione rigettate perché fuori termine e che sposta le decadenze di fine agosto al 30 settembre. Un ulteriore sostegno per imprese e lavoratori in questa fase di ripresa". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

Ti potrebbe interessare? Decreto Agosto, trovato accordo sui licenziamenti

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!