Decreto lavoro

Bozza Decreto lavoro: da stop cartelle fiscali e cashback a blocco licenziamenti

C'è lo stop al cashback, ma anche la proroga della sospensione del pagamento delle cartelle fiscali...

C'è lo stop al cashback, ma anche la proroga della sospensione del pagamento delle cartelle fiscali, l'accordo sul lavoro e le norme che interessano Alitalia. E' composta da 7 articoli la bozza del decreto legge che sarà esaminata dal governo, tra cui compaiono anche la semplificazione e rifinanziamento della misura nuova Sabatini e il contenimento degli adeguamenti tariffari per il settore elettrico.

Abbigliamento e tessile: blocco licenziamenti fino al 31 ottobre

Proroga della Cig Covid per l'industria del tessile, dell'abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia e conseguente estensione del blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre. Lo prevede una bozza del decreto-ponte atteso oggi in Consiglio dei ministri. La misura è finanziata con 185,4 milioni di euro.

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del primo luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 ottobre 2021.

Alitalia: fondo da 100 milioni per rimborso biglietti

Nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali. L’indennizzo è erogato esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all’importo del titolo di viaggio.

La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l’anno 2022.

Stop cashback, 1,5 miliardi a riforma ammortizzatori

Stop al programma cashback. Lo prevede una bozza del decreto-ponte atteso oggi in Cdm in base alla quale il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 24 novembre 202 è sospeso per il semestre.

I risparmi della misura andranno a finanziare il fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali. Per l’anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Stop cartelle fino al 31 agosto, differimento Tari Comuni

Nuova proroga per l'invio delle cartelle esattoriali al 31 agosto, dal precedente 30 giugno. Il dl dispone anche il differimento del tariffario Tari da parte dei Comuni dal 30 giugno al 31 luglio.

Semplificazione e rifinanziamento nuova Sabatini

Semplificazione e rifinanziamento della nuova Sabatini per gli investimenti in innovazione delle micro e delle pmi. L'obiettivo è quello di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Il dl stanzia inoltre le risorse per rifocillare le casse per l'intervento da secco da inizio giugno.

Fonte: Adnkronos

