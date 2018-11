lavoro

BricoCenter: tutte le assunzioni in corso

Bricocenter lavora con noi, posizioni aperte in negozi e uffici e come candidarsi nella famosa catena del fai da te.

Il primo negozio Bricocenter, appartenente al gruppo Rinascente, fu aperto nel 1982 a Venaria (TO) oggi Bricocenter, leader nella Distribuzione Organizzata, è la più grande catena di bricolage in Italia specializzata in edilizia, giardinaggio, decorazione, illuminazione, arredo bagno ed altro. L’azienda oggi fa parte del gruppo ADEO, uno dei più importanti leader del settore “fai da te” presente in 13 paesi con circa 105.000 collaboratori e 13 insegne.

Per Bricocenter i clienti rappresentano una risorsa molto importante per questo i dipendenti che lavorano all’interno dei negozi devono saper ascoltare e seguire passo passo i clienti in modo da creare una relazione esclusiva e quotidiana, orientandoli nell’acquisto di prodotti del fai da te per la manutenzione e il miglioramento della casa e del giardino.

Per poter gestire i clienti al meglio i candidati, prima di essere assunti, dovranno seguire dei corsi di formazione affiancati da collaboratori con esperienza, in modo da poter trasmettere le proprie conoscenze e competenze agli altri.

Sul sito dell’azienda, nella sezione lavora con noi, è possibile trovare diversi annunci per la ricerca di giovani, i quali dovranno avere grande passione, curiosità, capacità di lavorare in squadra ed altri requisiti, e saranno assunti presso i negozi presenti sul territorio nazionale.

