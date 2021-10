lavoro

BRT-Bartolini assume oltre 80 Impiegati ed altre figure

L'azienda ricerca diplomati e laureati in tutta Italia.

Il corriere espresso BRT-Bartolini effettuerà oltre 80 assunzioni, riguardanti soprattutto la figura di Impiegato, per l’inserimento presso le 180 filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Il Gruppo ricerca Impiegati Operativi, che dovranno essere in possesso di un diploma di ragioneria o equivalente ed avere buona conoscenza degli strumenti informatici, i quali dovranno svolgere tutte le mansioni di ufficio relative ad una piccola filiale (bollettazione, gestione cassa, gestione delle spedizioni), risolvere i problemi riguardanti le spedizioni, soddisfare le richieste telefoniche della clientela, espletare le attività dell'ufficio relative alle pratiche di assistenza e predisporre la relativa documentazione; Impiegati Assistenza Clienti, in possesso di diploma, con una discreta conoscenza degli strumenti informatici e buone capacità comunicative, relazionali e di problem solving, che dovranno supportare il responsabile nella soluzione dei problemi riguardanti spedizioni non andate a buon fine e soddisfare le richieste telefoniche della clientela espletando tutte le attività dell'ufficio relative alle pratiche di assistenza (disguidi, giacenze, danni, rotture, inversioni); Coordinatori Autotrasportatori con diploma, forte dinamicità e capacità di gestione delle risorse umane, che dovranno garantire la qualità del lavoro svolto dagli autotrasportatori attraverso la ricerca e la seleziona di nuovo personale e curando la loro fase di addestramento (formazione e affiancamento), curare tutti gli aspetti amministrativi del rapporto fornitore/cliente che l'azienda ha con i propri collaboratori, controllare e verificare l'attività svolta dagli autotrasportatori intervenendo in caso di inadeguatezza; Specialisti in Soluzioni Digitali con capacità di analisi, di lavoro in team e di problem solving e buone doti comunicative e relazionali, che saranno inseriti nel team IT e si occuperanno dello sviluppo software dei servizi IT, dei nuovi progetti di infrastruttura e applicativi e di sicurezza informatica contribuendo alla scelta e alla gestione delle soluzioni software, della security, del networking, dei server e dei clienti collegati alla rete aziendale.

