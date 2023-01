Decreto Carburanti

Cambia il Decreto Carburanti: le nuove regole per i benzinai

Con le modifiche al decreto sulla trasparenza proposte dal ministero, l'obbligo di comunicazione dei prezzi della benzina diventerà settimanale.

Con le modifiche al decreto sulla trasparenza proposte dal ministero, l'obbligo di comunicazione dei prezzi della benzina diventerà settimanale (e non giornaliero) e a ogni variazione del costo alla pompa.

La chiusura per omessa comunicazione avverrà solo dopo quattro omissioni nell'arco di 60 giorni, e non più dopo tre senza limiti temporali anche non consecutivi. L'eventuale chiusura potrà essere decisa da uno a 30 giorni, mentre prima la previsione era da sette a 90 giorni.

Le sanzioni per omessa comunicazione andranno da un minimo di 200 a un massimo di 800 euro, a seconda del fatturato dell'impianto (prima raggiungevano i 6mila euro).

