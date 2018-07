cantiere navale

Cantiere navale di Palermo, è crisi: non si costruisce una nave dal 2005

Nel cantiere navale di Palermo non si costruisce una nave intera dal 2005.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2018 - 16:13:40 Letto 392 volte

Nel cantiere navale di Palermo non si costruisce una nave intera dal 2005: da quell'anno, infatti, non è stata assegnata nessuna commessa per nuove costruzioni. Fino al 2010 la situazione era sotto controllo perché le maestranze erano impegnate nella riparazione continua delle navi. Adesso invece mancano le commesse e circa l'80% dei dipendenti è emigrata in altre strutture anche concorrenti di Fincantieri. Il cantiere conta 421 lavoratori diretti e circa 700 dell'indotto.

I dati sono in un dossier della Cgil presentato oggi. Da anni si attende un investimento di 80 milioni di euro grazie a un accordo di programma già annunciato dal precedente governo per il completamento del bacino da 150ma tonnellate. Adesso sembra aprirsi uno spiraglio. "Abbiamo in progetto di realizzare un accordo di programma per individuare le priorità del porto di Palermo", ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!