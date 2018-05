Concorsi pubblici

Carabinieri, concorso per 2.000 allievi

Tutti i dettagli del concorso indetto dall'Arma

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2018 - 11:37:24 Letto 396 volte

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale (cioè entro il 14 giugno 2018).

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione della durata di 60 minuti, che consisterà nella somministrazione di un questionario composto di un numero non superiore a cento di quesiti a risposta multipla, su argomenti di: cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione e cittadinanza italiana e scienze); storia e struttura ordinativa dell’Arma; comprensione di un testo scritto e logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale); informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse).

Disponibili a questo link le informazioni complete e i requisiti per partecipare al concorso.

