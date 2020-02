lavoro

Carabinieri: concorso pubblico per 3581 allievi

Tutte le certificazioni Icdl sono riconosciute nel concorso per il reclutamento di allievi carabinieri.

29/02/2020

Tutte le certificazioni informatiche ICDL ed EUCIP concorrono al punteggio nel bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale e rilasciano un punteggio di 1 o 2 punti validi per la graduatoria, come indicato nell'allegato "D punto b. Valutazione dei titoli di studio e professionali", in particolare: "Altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo e internazionale rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso".

Possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti definiti dal Bando.

Per i requisiti consulta il bando di Concorso: http://bit.ly/TestoBandoCarabinieri

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 26 marzo 2020.

Per conseguire una certificazione ICDL o verificare la validità di quella in tuo possesso chiama al 091 688 82 36 oppure visita il sito www.informaticanetizen.it.

