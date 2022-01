aumento benzina

Carburanti, tornano a salire i prezzi di benzina e gasolio

Dopo l'aggiustamento di inizio anno per l'aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti, tornano a salire i prezzi di benzina e gasolio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2022

Dopo l'aggiustamento di inizio anno per l'aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti, tornano a salire i prezzi di benzina e gasolio. Nuovo forte rialzo per il metano liquido (Gnl). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, ieri Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Q8.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,730 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,736, pompe bianche 1,715), diesel a 1,596 euro/litro (+2, compagnie 1,602, pompe bianche 1,584). Benzina servito a 1,861 euro/litro (-2, compagnie 1,909, pompe bianche 1,772), diesel a 1,732 euro/litro (-3, compagnie 1,781, pompe bianche 1,641). Gpl servito a 0,821 euro/litro (-1, compagnie 0,828, pompe bianche 0,813), metano servito a 1,787 euro/kg (-2, compagnie 1,847, pompe bianche 1,740), Gnl 2,414 euro/kg (+134, compagnie 2,427 euro/kg, pompe bianche 2,398 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,817 euro/litro (servito 2,037), gasolio self service 1,697 euro/litro (servito 1,935), Gpl 0,921 euro/litro, metano 1,979 euro/kg, Gnl 2,461 euro/kg.

Fonte: Adnkronos

