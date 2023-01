prezzo benzina

Caro Benzina, il Garante: ''Il prezzo medio esposto non è necessario''

Contro il caro carburanti, secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'esposizione dei prezzi medi è inutile e si può rivelare perfino dannosa.

In audizione alla commissione Attività produttive della Camera sul decreto Trasparenza sui carburanti, il presidente dell'Agcm, Roberto Rustichelli, ha spiegato che il calcolo e la diffusione dei valori di riferimento medi "non è necessaria" in quanto "appaiono incerti i benefici per i consumatori, a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi".

Fonte: TGCOM24

