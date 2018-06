LAVORO

Carrefour: assunzioni di addetti vendita, addetti casse

Le figure ricercate da Carrefour sono: addetti alla vendita, addetti alle casse, specialisti gastronomi, specialisti di reparto, capi reparto e allievi capi reparto, store manager, etc.,

Carrefour, catena di supermercati e ipermercati francese nata ad Annecy nel 1959, in pochi anni è diventata il primo distributore in Europa e secondo nel Mondo con circa 380 mila collaboratori. Il Gruppo Carrefour, arrivato in Italia nel 1972, è diventato una delle realtà della distribuzione più capillari presente in 18 regioni con 1.068 punti vendita suddivisi in Ipermercati, Supermercati, Cash and Carry ed altro, presso i quali sono impiegati oltre 20.000 collaboratori impegnati quotidianamente nell’offrire i migliori servizi ai clienti. I principali punti di forza di Carrefour sono innovazione, convenienza, servizi e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio italiano, in questo modo è riuscito a sviluppare una gamma di prodotti a marchio con oltre 3.000 referenze, coprendo così tutte le categorie merceologiche.

La più grande risorsa di Carrefour, grazie alla quale il Gruppo è cresciuto nel tempo a livello nazionale e internazionale, sono le capacità e le idee delle persone, per questo Carrefour è sempre alla ricerca di “persone” con forte orientamento ai risultati, spirito di squadra, flessibilità e interessate a crescere in un contesto dinamico.

Carrefour offre la possibilità di intraprendere percorsi professionali diversificati che consentono l’accesso a posizioni con più responsabilità.

Le figure ricercate da Carrefour sono: addetti alla vendita, addetti alle casse, specialisti gastronomi, specialisti di reparto, capi reparto e allievi capi reparto, store manager, etc., ma Carrefour offre anche stage di formazione ai candidati con l’affiancamento al personale più esperto.

