Cashback di Stato 2021, come funziona e cosa cambia dal primo gennaio

Cashback 2021 di Stato a pieno regime da ieri, 1░ gennaio, con alcune nuove regole.

Cashback 2021 di Stato a pieno regime da ieri, 1° gennaio, con alcune nuove regole. Archiviata la prima fase del Super Cashback di Natale, iniziata in via sperimentale l'8 dicembre scorso, il programma entra ora nel vivo e si protrarrà fino al 30 giugno 2022. Dopo la prima fase chiusa il 31 dicembre, ecco quindi le altre tre della durata di sei mesi ciascuna: 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021, 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. Ecco, nel dettaglio, cosa cambia e come funziona.

COSA CAMBIA

Se si è già registrati da dicembre, l'iscrizione risulterà automatica anche nelle fasi successive senza dover ripetere la procedura. Il passaggio da una fase all'altra sarà perciò visibile nella sezione 'Portafoglio' dell'App Io, che aprirà una scheda ad ogni nuovo semestre. Sostanziale, invece, la differenza di transazioni minime per ottenere il rimborso del 10% previsto dal programma: dalle 10 del Super Cashback di Natale si passa infatti alle 50 transazioni necessarie.

COME FUNZIONA

Attraverso il programma, valido dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, e previa iscrizione, è possibile quindi ottenere un rimborso in denaro per acquisti effettuati a titolo privato (cioè non per uso professionale), sul territorio nazionale, con strumenti di pagamento elettronici, a fronte di un numero minimo di 50 transazioni valide in un semestre. Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati ecc.) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici come il Pos che consenta la partecipazione al programma. Sono esclusi gli acquisti online.

Il rimborso previsto è pari al 10% dell’importo di ogni transazione, calcolato sulla base del valore complessivo dei pagamenti effettuati durante il semestre. Non è fissato un importo minimo di spesa: concorrono al raggiungimento della quota minima i pagamenti di qualsiasi entità. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono, ai fini della partecipazione al programma, fino all’importo massimo complessivo di 150 euro. Per ogni singola transazione, quindi, il limite di rimborso ottenibile è pari a 15 euro. In ogni caso la quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni mai superiore a 1.500 euro nel singolo semestre.

COME ISCRIVERSI

Nel caso l'iscrizione non sia avvenuta già a dicembre 2020, ecco come fare per partecipare al programma se hai compiuto i 18 anni e risiedi in Italia:

Accedi al servizio tramite l’app IO, dopo aver scaricato e installato l’applicazione sul tuo smartphone o tablet compatibile.

Vai sul sito di IO per maggiori informazioni oppure registrati sugli altri sistemi messi a disposizione dagli 'Issuer Convenzionati”', cioè dai soggetti che emettono gli Strumenti di Pagamento elettronici che hai scelto per partecipare all’iniziativa e che hanno sottoscritto una convenzione con PagoPa S.p.A.

Al momento dell'adesione serve fornire: il tuo Codice Fiscale, gli estremi identificativi di uno o più Strumenti di Pagamento elettronici che utilizzerai ai fini del Programma, il codice IBAN a te intestato per l’erogazione dei rimborsi tramite bonifico.

CALENDARIO RIMBORSI

Periodo sperimentale Extra Cashback di Natale (08-31 dicembre 2020): febbraio 2021

1° Semestre (1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021): entro 60 giorni dal termine del periodo

(1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021): entro 60 giorni dal termine del periodo 2° Semestre (1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021): entro 60 giorni dal termine del periodo

(1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021): entro 60 giorni dal termine del periodo 3° Semestre (1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022): entro 60 giorni dal termine del periodo

Fonte: Adnkronos

