Cashback di Stato sospeso dal primo luglio

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato di voler fermare il Cashback nei prossimi sei mesi, a partire dal primo luglio.

Il cashback di Stato sarà sospeso dal primo luglio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato di voler fermare il Cashback nei prossimi sei mesi, a partire dal primo luglio. Il provvedimento dovrebbe trovarsi nel decreto legge che il governo Draghi vuole varare entro domani.

Il 30 giugno scade il semestre per ottenere i rimborsi per chi ha eseguito almeno 50 transazioni con bancomat e carta di credito. E dal primo luglio dunque la misura potrebbe fermarsi. Attualmente è prevista per tre trimestri fino a giugno 2022. Secondo le indiscrezioni è comunque confermato il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il superpremio da 1.500 euro ai maggiori utilizzatori.

Da esponenti Pd e M5S che chiedono al governo e al premier Draghi di tornare indietro sui suoi passi, a quelli di Fi e FdI che plaudono all'iniziativa arrivata dopo l'opposizione al cashback dalla sua nascita.

